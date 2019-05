© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con il pareggio di ieri col Sassuolo, la Roma vede le possibilità di qualificarsi alla Champions ormai quasi intorno allo zero. L'obiettivo di De Rossi e compagni è più che altro quello di mantenere un posto valido per la prossima Europa League, difendendosi dalla rimonta del Torino. Il vero incubo della Roma - scrive quest'oggi Il Tempo - è il sesto posto, che costringerebbe la squadra a giocare almeno tre turni preliminari in estate per qualificarsi alla coppa e obbligherebbe la società a rivedere i piani della tournée.