Il ritorno di Monchi come direttore sportivo del Siviglia ha scatenato non poche polemiche in Italia, ma soprattutto tra i sostenitori giallorossi che hanno addossato su di lui molte colpe della stagione fallimentare che sta facendo la Roma finora. Il Siviglia rischia seriamente di rimanere fuori dalle competizioni europee e questo complicherebbe non poco l'arrivo di un eventuale allenatore di prima fascia sulla panchina degli spagnoli. Per questo, secondo quanto riportato dal sito internet fichajes.net, Monchi starebbe seriamente pensando di affidare la panchina ad Eusebio Di Francesco, suo ultimo allenatore avuto proprio alla Roma. Questo complicherebbe i piani della Fiorentina che sembra puntare forte sul tecnico pescarese per la prossima stagione ed osserva dunque interessata gli sviluppi di questa vicenda.