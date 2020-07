Roma-Inter 2-2, le pagelle: Lautaro fa flop, Sanchez no. Mkhitaryan gioca da stella

Roma-Inter 2-2 al 90'

INTER

Handanovic 5.5 In apertura esce cercando farfalle e quasi Mancini segna. Imposta da vertice basso in fase di ripartenza, sulle reti della Roma poco può fare.

Skriniar 5.5 A quattro è uno dei migliori centrali del globo. A tre, sulla manica destra, non sente il vestito cucito su misura. E si vede: dalla sua Spinazzola corre e fa male.

De Vrij 6.5 Segna un gol bello e spettacolare ma in apertura perde Mancini e su Dzeko a volte va in difficoltà. Una gara non semplice per il centrale olandese.

Bastoni 5.5 Soffre il brio e le corse di Alexis Sanchez che da quella parte è certamente il più ispirato dell'attacco dell'Inter.

Candreva 5.5 Dalla sua parte c'è Spinazzola che è un trenino efficace e doloroso per le ambizioni Scudetto dell'Inter. (dal 67' Moses 6.5 Entra e conquista un rigore importante. Se sarà pesante, chiaro, perché alla fine sarà 2-2, lo si saprà solo domani)

Barella 5 Torna dall'inizio e ha una voglia matta. Eccesso di foga in apertura, il giallo rimediato lo costringe a una partita timida e meno aggressiva.

Gagliardini 5.5 Il fedelissimo del post pausa della mediana di Conte, stavolta è meno solido. Più trequarti della Roma che mediana dell'Inter. Non sufficiente. (dal 69' Eriksen 6 Entra con brio, dà certamente più fantasia alla manovra d'attacco dell'Inter. Però sta rischiando di diventare un vero caso, nonostante Marotta faccia da pompiere)

Young 5 Davanti ha Bruno Peres che scivola veloce e ubriacante da quella parte. Fatica a inserirsi e pure a girare a doppia mandata la chiave inglese. (dal 67' Biraghi 6 Diligente e ordinato, da quella parte, dopo il suo ingresso, gli esterni della Roma fanno meno male)

Brozovic 5.5 Non inventa, non rifinisce. Stavolta da trequartista non incide, dopo i cambi si sposta e cresce leggermente.

Martinez 4.5 Controlla e segna. Peccato sia in fuorigioco, perché il gol nella ripresa era di quelli da sigle d'apertura. Solo che fa solo quello, come spesso accaduto da quando è nel vortice del mercato. (dal 67' Lukaku 6.5 Entra e dà il peso che mancava al reparto nerazzurro. Sul rigore è freddo e non è mai una cosa scontata quando i calci dal dischetto sono così pesanti)

Sanchez 6.5 Certamente quello più in forma e in palla del pacchetto avanzato dell'Inter. Suo l'angolo per il vantaggio di De Vrij, nessuna fiammata incendiaria ma sempre incisivo.

Conte 5.5 Sbaglia la scelta Lautaro, dentro Lukaku e l'Inter cambia. La gestione di Eriksen sta iniziando a diventare un caso. No, non è stata una bella Inter e deve ringraziare Spinazzola se alla fine fa 2-2 all'Olimpico.

ROMA

Lopez 6 Incolpevole sulla testata di De Vrij, spiazzato dal rigore di Lukaku. Prende due reti ma non ne ha mezza sulla coscienza.

Mancini 6 Un errore sotto porta in apertura di gara che grida vendetta, per il resto ha davanti un furetto tutto pepe come Sanchez che gli rende la serata difficile.

Ibanez 7 Un primo tempo d'eleganza, sostanza. Scuola Fluminense, ha piedi brasiliani ma intelligenza calcistica mediterranea. Già un titolare. (dal 74' Smalling 6 Torna ed è già un bel segnale per il finale di stagione della Roma. Davanti ha l'ex compagno Lukaku: subito sportellate)

Kolarov 5.5 Finisce in copertina per il tocco con Lautaro in occasione del pari Roma. Patisce poco le sortite timide dell'attacco dell'Inter.

Bruno Peres 6.5 Interprete sui generis del calcio, quando azzecca il tacco fa gridare al campione. Tatticamente però è meno efficace dell'ultima versione della Ferrari.

Diawara 6 E' un giocatore puntuale, preciso, tosto, verticale. In fase di manovra cerca sempre l'orizzonte avversario: palla dritta per dritta, alla faccia del fraseggio. Esce per crampi. (dal 69' Cristante 6 Ancora a metà campo, prezioso jolly per Fonseca. Entra per dare ordine alla manovra e ci riesce.)

Veretout 6 Meno incisivo in fase offensiva, in quella di contenimento però è buona ombra dalle parti di uno spento Brozovic. Una gara non appariscente.

Spinazzola 6 Gioca ottantacinque minuti di qualità, da dominatore della fascia. Corsa, qualità, un gol, intensità. Poi il blackout, inspiegabile, sul rigore concesso per il 2-2 nerazzurro.

Pellegrini 5.5 Gioca al posto di Carles Perez, la scelta di Fonseca paga a metà. Perché quando ha la palla impegna sempre due giocatori ma stavolta l'intesa con Dzeko non è quella di sempre. (dall'83' Perotti sv)

Mkhitaryan 7 Segna una rete di rapina, soffiando la marcatura a Dzeko che lo grazia giusto per la marcatura pesante. 90' a galleggiare tra le linee, qualità e quantità. (dall'84' Perez sv)

Dzeko 6.5 Fa quel che dall'altra parte non son riusciti a fare gli avanti dell'Inter: gioca per i compagni, crea calcio e occasioni. Conte lo vorrebbe e stasera ha spiegato ancora una volta perché.

Fonseca 6.5 Meriterebbe la vittoria e solo il blackout finale di Spinazzola regala di fatto il pareggio su rigore all'Inter. La Roma non è meravigliosa però è stata certamente più squadra, oggi, dell'Inter.