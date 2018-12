Roma-Inter alla moviola, anche Spalletti ha da recriminare

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo il contatto tra D’Ambrosio e Zaniolo non sanzionato al 36’. La gara Roma-Inter dell’Olimpico offre tanti spunti già da stasera e lo farà anche nella giornata di domani, con l’arbitro Rocchi e il direttore di gara al VAR Fabbri inevitabilmente criticati per alcune scelte. Il mancato penalty nel primo tempo in favore dei giallorossi ha poi portato l’Inter a sbloccare la situazione con Keita qualche secondo dopo l’episodio incriminato in area nerazzurra, ma anche Luciano Spalletti ha da recriminare perché, in merito al finale di gara, lamenta un mancato rigore per la spallata che Manolas ha rifilato a Icardi.

Un episodio che ricorda quello tra Obi e Callejon in Napoli-Chievo di sette giorni fa, con l’aggravante che il contatto di stasera sia più centrale in area. Nessuno dei due, tuttavia, punito con il tiro libero dagli undici metri. “Spallata? No, una tranvata”, il commento di Spalletti per definire il contatto tra il difensore greco e l’attaccante argentino. Rispondendo così a distanza anche alle parole del suo ex capitano, Francesco Totti, che nel post-gara s’è lamentato per quanto accaduto nel primo tempo. Niente da dire, invece, per il tocco di gomito di Brozovic in area nerazzurra: il penalty in quella circostanza è solare quanto sacrosanto. Tuttavia le polemiche, al termine di una gara avvincente quanto equilibrata, sono ormai già partite.