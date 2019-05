© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko sarebbe vicinissimo all'Inter. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, malgrado l'inserimento del PSG con un contatto diretto, Marotta e Ausilio sono in pole position e per fine campionato è prevista l'accelerata decisiva. Le parti non sono molto distanti e i nerazzurri potrebbero inserire un giovane per colmare quel buco che c'è tra domanda (20 milioni) e offerta (10-12 milioni). In quest'intrigo il PSG c'entra eccome, anche perché è interessato a Romelu Lukaku, altro obiettivo per l'attacco dell'Inter, che dalla prossima stagione sarà quasi certamente orfano di Icardi.