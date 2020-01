Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, aggiorna sulle condizioni del figlio, centrocampista della Roma, dopo l'intervento a cui si è sottoposto il giovane calciatore della Nazionale di Mancini in seguito alla rottura del crociato anteriore avvenuta ieri: "Intervento riuscito... Nicolò sta bene... pronto per ricominciare... grazie a tutti...", ha scritto sul proprio account Instagram. Precedentemente aveva anche ringraziato per l'affetto che ha sommerso il giovane calciatore.