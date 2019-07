© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ipotesi Roma per Merih Demiral. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nelle ultime ore il centrale difensivo prelevato dalla Juventus sarebbe stato proposto al club capitolino. I bianconeri sarebbero disposti a valutare un prestito del giocatore, ma da casa Roma non sembra esserci grande entusiasmo per l'ex Sassuolo. Gianluca Petrachi, ds dei capitolini, preferirebbe infatti intavolare con i Campioni d'Italia una trattativa per Daniele Rugani, calciatore che però piace molto al neo tecnico Maurizio Sarri.