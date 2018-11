Roma, ipotesi prestito per Karsdorp. Per sostituirlo c'è Ashley Young

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parlando della Roma - sottolinea La Gazzetta dello Sport - salta agli occhi di tutti come Rick Karsdorp ormai sia stato scavalcato nelle gerarchie da Florenzi e Santon. Visto l’età (23 anni) e l’investimento fatto dal club (14 milioni più 5 di bonus), è logico che al massimo si possa pensare ad una operazione di prestito, così da consentire al ragazzo di giocare. Sarà per questo, forse, che dall’Inghilterra giunge la notizia di un interessamento per Ashley Young, 33 anni esterno sinistro (che può giocare anche a destra) del Manchester United, svincolato a giugno e quindi avvicinabile anche a gennaio.