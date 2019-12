© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spunta l'idea di uno scambio di prestiti sull'asse Roma-Milano. Al centro delle attenzioni Hakan Calhanoglu del Milan e Diego Perotti della Roma. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport i ds dei due club, Massara e Petrachi, ne stanno già parlando, con Cengiz Under e Amadou Diawara come alternative all'argentino ex Siviglia nell'operazione. Da capire come le società intenderanno affrontare il tema ingaggi visto che l'operazione riguarda calciatori con emolumenti molto diversi fra loro.