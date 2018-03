Roma, J. Jesus: "La rotta è cambiata, il gol non è mai stato un problema"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma Juan Jesus ha parlato anche della ritrovata fiducia e continuità in campionato nell'intervista rilasciata all'AS Roma Match Program alla vigilia del match di Champions con lo Shakhtar: "La gara contro il Torino non è stata facile, all’inizio non trovavamo spazio ma nel secondo tempo abbiamo cambiato sistema, abbiamo mutato la rotta e siamo riusciti a far venire fuori il nostro valore. Non prendere gol è stato importante perché fa crescere ancora di più la fiducia e la consapevolezza nei nostri mezzi. Tifosi? Dicono che all’Olimpico abbiamo timore di giocare, ma la squadra ha ripreso a comportarsi benissimo in casa. Noi abbiamo sempre dato il cento per cento, ma purtroppo nell’ultimo periodo abbiamo avuto una flessione. Abbiamo dimostrato che siamo forti e abbiamo una mentalità vincente, la rotta ora è cambiata. Gol segnati? Non credo che il gol fosse un problema, l'importante è vincere e ottenere i tre punti. È stato importante essere tornati a fare gol, aver segnato molto in due partite difficilissime con Napoli e Torino ci ha fatto tornare tanta fiducia".