Roma, Jesus: "Se Messi non vuole contatti giochi a tennis"

Juan Jesus, parla così a Roma TV dopo la vittoria sul Barcellona che ha sancito il passaggio alla difesa a tre per i giallorossi: “Non so se continueremo con questo modulo ma ha portato bene. Adesso riposiamo perché domenica c'è il derby. Esercitazione tattica? Solo un giorno. È una questione di mentalità, quando ci metti qualcosa in più puoi sfruttarlo in partita. La tattica aiuta ma devi metterci qualcosa di più, il calcio è passione. Sognavo questo giorno da piccolo, ringrazio tutti. Abbiamo dato anche una lezione di calcio. È qualcosa di storico, non è però un caso perché abbiamo battuto il Chelsea, siamo passati nel turno e superato lo Shakhtar, che non era facile. Oggi è stata una cosa fantastica, ci ricorderanno tutti. Arrivano sempre gli stessi ma oggi è arrivata la Roma. Da domani dobbiamo lavorare per il derby. La stecca su Messi? Se non vuoi il contatto gioca a tennis, il calcio è così. Gli ho chiesto scusa dopo il fallo”.