Roma, Juan Jesus: "Adesso tutti zitti per tre o quattro giorni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juan Jesus, protagonista di una ottima gara stasera, parla così a Roma TV dopo la vittoria sul Barcellona: “Oggi abbiamo fatto una partita di cuore, tecnicamente e tatticamente perfetta. Ora riposiamo, mangiamo bene e torniamo a lavorare. Da quando ci abbiamo creduto? Io ci penso sempre perché finché c'è la matematica devi crederci. Loro non si aspettavano il cambio di modulo del mister, li abbiamo sorpresi e abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo dimostrato ancora una volta cosa facciamo in Europa. Abbiamo sorpreso tutti e adesso staranno zitti per 3 o 4 giorni. Come mi sono trovato con Kolarov? Molto bene, abbiamo mantenuto sicurezza sulla fascia, anche dietro con Manolas. Non so se continueremo con questo modulo ma ha portato bene. Adesso riposiamo perché domenica c'è il derby. Esercitazione tattica? Solo un giorno. È una questione di mentalità, quando ci metti qualcosa in più puoi sfruttarlo in partita. La tattica aiuta ma devi metterci qualcosa di più, il calcio è passione. Sognavo questo giorno da piccolo, ringrazio tutti. Abbiamo dato anche una lezione di calcio. È qualcosa di storico, non è però un caso perché abbiamo battuto il Chelsea, siamo passati nel turno e superato lo Shakhtar, che non era facile. Oggi è stata una cosa fantastica, ci ricorderanno tutti. Arrivano sempre gli stessi ma oggi è arrivata la Roma. Da domani dobbiamo lavorare per il derby. La stecca su Messi? Se non vuoi il contatto gioca a tennis, il calcio è così. Gli ho chiesto scusa dopo il fallo”.