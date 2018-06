Roma, Juan Jesus attende novità dallo Zenit

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In uscita dalla Roma c'è Juan Jesus (27). Il difensore brasiliano, secondo Il Messaggero, ha detto no al Torino, 'nì' al Marsiglia mentre attende aggiornamenti dallo Zenit San Pietroburgo. L'ex Inter potrebbe finire proprio in Russia, durante questa sessione di calciomercato.