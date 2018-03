Roma, Juan Jesus: "Continuiamo così, manca ancora tanto alla fine"

Il difensore della Roma Juan Jesus ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti nella mixed zone dello "Scida" di Crotone: "Importante dare continuità dopo lo Shakhtar? Sì, era importante perché anche l’Inter aveva fatto risultato. Oggi abbiamo fatto benissimo, sapevamo della difficoltà della gara quindi questi tre punti contano tantissimo - riporta Vocegiallorossa.it -. Adesso dobbiamo riposare ma anche lavorare perché poi avremo il Bologna. Trovata la mentalità dopo la partita con lo Shakhtar? Non credo solo dopo lo Shakhtar. Credo che abbiamo avuto delle partite in cui la mentalità è mancata, ma credo che in generale quello che abbiamo fatto dimostra tanto. Il terzo posto in classifica, i quarti di Champions: dobbiamo continuare così, manca ancora tanto per terminare la stagione bene".