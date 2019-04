Roma, Juan Jesus: "Felice di aver dato il mio contributo alla squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma Juan Jesus è stato intervistato all'interno della rubrica "Match Preview" di Roma TV. Ecco un'anticipazione delle sue dichiarazioni: “La partita contro l’Inter penso sia stata bella, era una gara difficile, sapevamo della loro forza, abbiamo fatto quello che dovevamo e abbiamo pareggiato, penso sia un buon risultato perché abbiamo dato continuità al nostro percorso. Sono molto contento di quello che sto facendo, sto migliorando. Ho giocato già in 3-4 ruoli diversi da due mesi a questa parte, ho giocato terzino destro, sinistro, centrale destro, sinistro, ma l’importante è dare sempre il 100% per la squadra, sono contento di aver aiutato la squadra in queste partite”.