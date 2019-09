Roma, Juan Jesus: "Importante non subire gol ma dobbiamo migliorare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di Roma TV per commentare il rotondo successo ottenuto con il Basaksehir: "All’inizio sembrava una partita difficile ma l’abbiamo messa nella direzione giusta per vincerla. Clean sheet? Per noi difensori e portiere è stato un ottimo lavoro, dobbiamo migliorare qualche aspetto, far girare la palla e migliorare, ma lo sa anche il mister e faremo meglio. Sicuramente con un nuovo allenatore, un cambio di idee, ci vuole del tempo, ma abbiamo fatto quello che ci chiede. Abbiamo ancora tanto da fare, la strada è lunga".