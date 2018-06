Ha strapazzato l'Italia in amichevole e adesso mette il Mondiale nel mirino. La Francia degli enfants terribles di Deschamps, d'altronde, può permettersi il lusso di lasciare a casa campioni del calibro di Benzema, Lacazette, Payet e Kondogbia. Per presentare al meglio i Blues, oltre...

Dalla Scozia: testa a testa Parma-Bologna per Henderson del Bari

Juventus, si complica la pista Darmian: sondaggio per Cancelo

Roma, il Liverpool Echo: via alla trattativa con Alisson

Udinese, Widmer e Jankto via per finanziare il mercato estivo

Doms: "Nainggolan sarebbe solo un problema per il Belgio"

Kane batte Neymar: i 100 calciatori più costosi al mondo per il CIES

Milan, l'addio di Rodriguez ora è possibile: due le ipotesi in Bundesliga

SPAL, Marchegiani: "Esordio in A? Grazie a Semplici per la sensibilità"

Dybala davanti a Higuain-Insigne. La top20 dei giocatori più costosi in A

Gabbiadini verso l'addio alla Premier: quattro ipotesi in Serie A

Bologna, Mirante resta. Via Da Costa e cresce l'idea Audero

Chiesa e il futuro dell'Italia: personalità da veterano per il classe '97

Roma, Juan Jesus in uscita: interessa al Besiktas

Fiorentina, da Soucek a Meité: tutti gli obiettivi per la mediana

Inter, Malcom e Marlos: obiettivi brasiliani per il ds Ausilio

Uno dei nomi in uscita dalla Roma è sicuramente Juan Jesus , difensore che nelle prossime settimane potrebbe dover trovare una nuova casa. Secondo l'edizione romana del Corriere della Sera riporta un interessamento da parte del Besiktas, club che a breve potrebbe avviare una trattativa con Monchi per rilevare il brasiliano.

