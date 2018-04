Roma, Juan Jesus: "Liverpool? Non siamo in semifinale per caso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma Juan Jesus ha parlato a Sky Sport dopo il successo col Genoa ed in vista della semifinale Champions contro il Liverpool: "La vittoria col Genoa? Il mister ha ragione, ci siamo un po' complicati la vita. Sembrava chiusa sul 2-0, poi però non abbiamo continuato a fare la gara e il Genoa ha segnato. Alla fine abbiamo sofferto insieme e siamo riusciti a gestire il risultato. Spero che questo non succeda più. Il Liverpool? E' una semifinale importantissima per la storia della Roma e per i giocatori. Abbiamo fatto tanta strada facendo del nostro meglio, la semifinale non è arrivata per caso. Abbiamo fatto grandi prestazioni, secondo me sarà una bella gara. I tifosi in fila per 24 ore? E' importante, il loro sostegno è bellissimo e abbiamo visto col Barça cosa possono darci. Dovremo fare del nostro meglio per trascinarli, anche quelli che non saranno allo stadio. La gara con la SPAL? E' una grande squadra, chi gioca a Ferrara va sempre in difficoltà. Noi però dovremo fare la nostra partita, vogliamo fare punti perché Lazio e Inter non mollano e noi vogliamo il terzo posto. Il ruolo? Io cerco sempre di fare il meglio, se sto facendo bene è perché mi alleno al massimo con al fianco grandi giocatori. Il merito è del gruppo, non solo mio. Io ho solo saputo gestire bene questa opportunità che mi è stata data".