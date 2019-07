Roma, Juan Jesus nega le voci turche: "Pagliacciata, sono giallorosso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle scorse ore in Turchia si erano diffuse voci di un possibile trasferimento di Juan Jesus in Turchia, ed in particolare nel Besiktas, che si sarebbe mosso per averlo in prestito. Una situazione però smentita seccamente tramite Instagram dallo stesso difensore centrale giallorosso, che sul suo profilo social scrive: "Inizia la pagliacciata? Sono e sarò sempre giallorosso!"