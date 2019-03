Roma, Juan Jesus: "Non mi piace la tecnologia, fa troppo casino"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juan Jesus, difensore della Roma, ha commentato l'eliminazione dei giallorossi dalla Champions ai microfoni di Roma TV: "Usciamo a testa alta, è stata una partita difficile con tanti episodi. Abbiamo creato molte occasioni ma usciamo senza continuare il nostro percorso come lo scorso anno. Ora dobbiamo lavorare per raggiungere il quarto posto e terminare bene il campionato. Rigore su Schick? Siamo nel 2019, non mi piace la tecnologia perché quando uno segna deve aspettare. Dobbiamo fidarci dell'arbitro, se la tecnologia aiuta ok se però fa casino come sta facendo ultimamente lasciamola stare. Siamo umani, possiamo tutti sbagliare: oggi hanno sbagliato loro. Abbiamo perso, sarebbe bastato un pareggio. Ora lavoriamo a testa bassa. Abbiamo fatto la nostra partita, mantenendo un buon possesso palla e uscendo bene. Purtroppo però non è bastato, pensiamo ai nostri errori per migliorare. C'è rammarico ma la strada è ancora lunga. Vogliamo tornare in Champions per continuare a giocare questa coppa. Modulo? Lo abbiamo usato per il loro attacco alla profondità, abbiamo retto bene. Potevamo però uscire meglio a centrocampo, come abbiamo fatto contro il Barcellona", riporta vocegiallorossa.