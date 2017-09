Roma, Juan Jesus: "Pareggio importante, ma ci manca un rigore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma pareggia 0-0 con l'Atletico Madrid, nell'esordio in Champions League. Così il difensore giallorosso Juan Jesus commenta la partita ai microfoni di Roma Tv: "Un risultato importante perché l'Atlético ha molta esperienza in questa competizione. Il pareggio non ci va bene, perché volevamo una vittoria, ma ci sta. Adesso ci aspetta una partita importante contro il Qarabag, speriamo che Atlético Madrid e Chelsea si 'ammazzino' tra loro. Nel primo tempo abbiamo tenuto bene la partita, siamo stati al 50 e 50, non hanno fatto tanto e a noi manca anche un calcio di rigore. Ma pensiamo a noi e a fare meglio". Poi sul tecnico Eusebio Di Francesco: "Il mister ci aiuta sempre a trovare soluzioni in campo, stiamo provando a fare quel che dice lui, abbiamo buoni giocatori e ci manca poco per migliorare. Quando cambi allenatore è normale".