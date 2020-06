Roma, Juan Jesus polemico sui social: possibili provvedimenti disciplinari per il giocatore

vedi letture

Nella giornata di ieri, il difensore della Roma Juan Jesus, è stato protagonista su Instagram. Per prima cosa il difensore ha polemizzato con la società, rea di non aver pubblicato la sua foto nel countdown speciale che il club giallorosso sta facendo in questo giorni: "Bello, questo vuol dire fiducia", ha scritto il brasiliano. Poi è arrivato un botta e risposta con un tifoso: "Forse è ora che ci fai risparmiare due soldi", le parole del sostenitore, a cui il calciatore ha risposto: "Secondo te senza quattro soldi miei il bilancio tornerebbe a posto? Hai saltato le lezioni di matematica". Il riferimento del brasiliano ai conti del club non sono piaciuti alla società e non sono esclusi provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Lo scrive Il Messaggero.