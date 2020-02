© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sconfitta patita contro il Sassuolo non ha placato le dinamiche di mercato che coinvolgono la Roma. Ovviamente si tratta di trattative in uscita, ed il nome coinvolto è quello di Juan Jesus. Dopo avere sfiorato l’addio con destinazione Firenze e parzialmente Lecce, il difensore brasiliano è finito nel mirino di società come Rubin Kazan e Lokomotiv Mosca: in Russia, infatti, la sessione invernale terminerà negli ultimi giorni di febbraio e non è affatto escluso che qualche società possa decidere di fare la propria spesa nel nostro paese. Il difensore della Roma rappresenta un’idea percorribile e con concrete possibilità di riuscita.