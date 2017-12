Roma, Juan Jesus: "Rispettiamo tutti. Non sottovalutiamo nessuno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Jesus, centrale della Roma, ha parlato a Premium Sport prima della sfida con la SPAL: "Rispettiamo tutte le squadre, la SPAL viene a giocarsela come ha fatto con Lazio e Napoli. Ci servono questi tre punti. Napoli-Juve? Guardo la Roma, se non facciamo i punti non c'entra niente il resto. Pensiamo ai tre punti. Dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo. Non abbiamo mai sottovalutato nessuno".