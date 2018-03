Roma, Juan Jesus: "Shakhtar? Dobbiamo dimostrare la nostra forza"

© foto di Federico Gaetano

Così Juan Jesus, difensore della Roma, ai microfoni di Roma TV dopo il successo con il Torino: "L’emozione per la vittoria? Abbiamo fatto una buona gara, il primo tempo abbiamo sofferto insieme. Martedì sarà ancora più difficile. Loro sono forti, dobbiamo fare la partita e dimostrare la nostra forza. La gara con il Torino? Tante squadre vengono qui a chiudersi, per noi diventa difficile. Abbiamo cambiato motore e atteggiamento. Abbiamo sfruttato bene le occasioni. Alcune difficoltà nel primo tempo? Eravamo un po’ lunghi e non riuscivamo ad arrivare. Nella ripresa abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare prima. Se siamo convinti di farcela martedì? Abbiamo fiducia in noi, sappiamo che sarà difficile. Ci giochiamo la stagione, abbiamo bisogno della vittoria. La qualificazione per la prossima Champions? Dobbiamo approfittare delle occasioni che abbiamo. Dobbiamo sempre fare punti perché Inter e Lazio sono vicine. Siamo tranquilli. Otterremo più obiettivi possibili. Astori? È triste, non lo conoscevo tanto. Perdiamo un compagno di lavoro e un bravissimo ragazzo. Questo minuto di silenzio è stato bellissimo. Oggi il pubblico ha rispettato Davide”, riporta Vocegiallorossa.it