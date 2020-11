Roma, Juan Jesus titolare a sorpresa. Col Cluj può già superare il minutaggio del 19/20

Da ultimo elemento delle rotazioni difensive a unico difensore certo della titolarità domani contro il Cluj in Europa League. Questo è il momento di Juan Jesus in casa Roma. Il brasiliano non rientra nei piani di Paulo Fonseca già dalla passata stagione e in estate la società ha cercato di cederlo in tutti i modi senza però riuscirci.

Oggi però l'ex Inter, causa l'emergenza totale della retroguardia giallorossa, si trova già certo del posto nel match contro i rumeni e con in mano la possibilità di migliorare già il suo minutaggio con la Roma rispetto allo scorso anno.

Come riporta il Corriere dello Sport, nel 2019/2020 Juan Jesus aveva messo a referto 5 presenze per un totale di 228 minuti, mentre nella stagione in corso ha già 4 gettoni e 184 minuti in campo. Dovesse, come probabile, fare giovedì tutti e 90' sul rettangolo verde ecco che il bottino attuale supererebbe già quello del precedente campionato.