Roma, Juan Jesus: "Tre punti obbligatori, non possiamo più sbagliare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole di Juan Jesus sulla gara con la SPAL ai microfoni di Roma TV: "Non possiamo più sbagliare da nessuna parte, dobbiamo vincere più partite possibili in questo periodo. Oggi saranno 3 punti fondamentali per dare un segnale significativo. Napoli-Juve? Non la guarderò, penso sempre alla Roma. Se noi non facciamo il nostro compito non ha senso guardare gli altri. Pensiamo ai 3 punti nostri. Come si affronta la SPAL? Non hanno nulla da perdere, è pericoloso. Noi con un passo falso perdiamo tanto. In settimana ci siamo allenati tanto, pensiamo a fare bene in campo. Borriello? Sono concentrato come tutta la difesa, siamo pronti a non prendere gol".