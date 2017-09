Roma, Juan Jesus: "Un'emozione unica contro la Chapecoense"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma Juan Jesus ha parlato ai microfoni di Sky dopo l'amichevole con la Chapecoense: "Un'emozione unica, ho perso un compagno che conoscevo nella tragedia, dispiace tantissimo. Non volevo fare un'amichevole per ricordare un fatto così brutto ma è giusto aiutarli. Non stanno andando bene nel campionato brasiliano ma miglioreranno sicuramente. Tutti in Brasile dicono di voler aiutare la Chapecoense ma non è così, Dio comunque sa cosa sia meglio per loro"