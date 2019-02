Roma, Juan Jesus, Under e Perotti a parte. De Rossi in palestra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi la Roma è tornata ad allenarsi sui campi del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, in preparazione alla trasferta contro il Chievo in programma venerdì alle 20:30. La squadra, dopo un breve riscaldamento in palestra, è scesa in campo alle 15:30 per una sessione di lavoro intensa. Allenamento tattico, con la presenza di alcuni calciatori della Primavera, e partitella finale. Ancora individuale per Jesus, Under e Perotti. Lavoro in palestra infine per Manolas e De Rossi, alle prese con una normale gestione dopo i 90' contro il Milan.