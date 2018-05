Roma-Juve 0-0, giallorossi rimasti in dieci: doppio giallo a Nainggolan

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si è ancora sbloccato il punteggio all'Olimpico, così come anche al Ferraris, ma la Roma è rimasta da qualche istante in dieci uomini. Espulso per doppio giallo il centrocampista giallorosso Radja Nainggolan, cui è stato fatale un intervento in ritardo in scivolata su Paulo Dybala, che gli è costato la seconda ammonizione nel giro di poco più di cinque minuti e conseguente espulsione. Ventitré minuti più recupero in dieci per i giallorossi.