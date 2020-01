Roma-Juve -1, Dzeko e Dybala ricordano il loro primo gol in Serie A

Fonte: inviato a Torino

Higuain regolarmente in gruppo, De Ligt in netta ripresa. Segnali positivi alla vigilia di Roma-Juventus, l’ultimo match del girone d’andata di Serie A. Per i bianconeri, in palio il titolo di campioni d’inverno, insieme all’Inter che dovrà vedersela con l’Atalanta. Il week end di fuoco si completa con il terzo big match: Lazio-Napoli.

Sarri cerca conferme dopo le buone indicazioni di lunedì scorso con il Cagliari. La Roma però ha caratteristiche completamente diverse rispetto agli isolani e all’Olimpico le dinamiche di gara, dal punto di vista tattico, costringeranno a una grande attenzione in fase difensiva. Dzeko sarà un osso duro per Bonucci e forse per De Ligt, che vorrebbe rientrare dal primo minuto dopo un periodo ai box.

Rabiot dovrebbe ancora sostituire Bentancur nel ruolo di mezzala destra, come con il Cagliari. Higuain, superato l’affaticamento alla coscia sinistra per il quale aveva svolto differenziato giovedì, adesso appare leggermente in vantaggio su Dybala nel caso di conferma (molto probabile) di Ramsey nel ruolo di trequartista.

Per Cristiano Ronaldo, invece, contro la Roma ci sarà l’opportunità di restringere la rosa di squadre italiane che, da quando indossa la maglia della Juventus, non hanno subito gol da lui. Mentre Dybala potrà risvegliare il ricordo del suo primo gol in Serie A: 30 agosto 2015, data e match condiviso con Dzeko, che segnò la rete del decisivo 2-1. Oggi alle 13 la conferenza stampa di Sarri. Poi la rifinitura e dunque la partenza per Roma.