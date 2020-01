Roma-Juve, altro KO: Zaniolo esce in barella, dentro Cengiz Under

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un altro grave (speriamo non troppo) in Roma-Juventus. Poco dopo la mezzora di gioco, è Nicolò Zaniolo a farsi male, anche se non è chiarissimo come. Il fantasista giallorosso è infatti finito a terra al termine di uno scatto, dopo un contrasto con De Ligt e Rabiot: l'intervento dei due juventini (l'olandese è stato ammonito) è stato sicuramente falloso, ma all'apparenza non così violento da poter fare male di per sé e il timore è che a cedere sia stato il ginocchio sinistro nel poggiare a terra. In ogni caso, Zaniolo, subito scoppiato in lacrime per il dolore, è stato costretto a uscire in barella, con Under subentrato al suo posto.