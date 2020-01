Roma-Juve, i voti ai tecnici: Fonseca mette in difficoltà Sarri

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus vince con fatica, nonostante il vantaggio conquistato nei minuti iniziali, sul campo di una Roma che lotta, tra errori e agonismo, fino all'ultimo secondo. Pochi stravolgimenti nelle scelte dei due allenatori, a decidere chi è più bravo e chi meno è soprattutto il risultato finale.

PAULO FONSECA 6,5 - Difende la sua idea tattica, ma la scelta di partire sempre e comunque dal basso non premia. Vedasi il rigore di Veretout su Dybala. La sua Roma, comunque, c'è, nonostante con Zaniolo perda buona parte del potenziale offensivo. Punito da errori individuali dei suoi, prova ad alzare il baricentro nel finale con l'inserimento di Kalinic. Forse deve abituare la squadra al doppio centravanti, comunque gioca le sue carte come meglio può e mette spesso in difficoltà l'avversario.

MAURIZIO SARRI 6,5 - Conferma la stessa formazione vista col Cagliari, un bel segnale di continuità. La Juve è poco sua, o forse dobbiamo abbandonare una volta per tutte l'idea di vedere una Juve "sarrista" nel senso che molti intendono. Convince poco (soprattutto Dybala) il doppio cambio nel secondo tempo. Non fosse stato per un errore tra CR7 e Higuain, però, sarebbe arrivato anche il 3-1 e quindi avrebbe avuto ragione lui. Che si laurea per la seconda volta in carriera campione d'inverno in Serie A.