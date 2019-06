Gonzalo Higuain alla Roma e Kostas Manolas alla Juventus. Non è fantamercato, ma un affare possibile secondo La Gazzetta dello Sport in edicola. La clausola rescissoria del difensore greco è fissata a 36 milioni di euro, la stessa cifra chiede la Vecchia Signora per l’attaccante argentino, che poi è il prezzo fissato un anno fa con il Milan per il diritto di riscatto. L’idea c’è, i contatti pure e il grande scambio tra le due Società può decollare.

Esigenze di bilancio. Lo scambio può servire in campo, ma anche fuori. Perché la Roma deve arrivare a circa 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, la Juve deve trovare una sistemazione all'ormai ex Milan e Chelsea e il passaggio del Pipita nella Capitale permetterebbe di non mettere a bilancio una minusvalenza.