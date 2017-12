Roma, Juve su Emerson Palmieri: Darmian il nome per sostituirlo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel caso in cui la Juventus dovesse bussare alla porta della Roma con un'offerta milionaria per Emerson Palmieri (si parla di circa 20 milioni), i giallorossi sarebbero pronti a dire di sì chiedendo immediatamente il prestito di Matteo Darmian al Manchester United. I bianconeri pensano di muoversi per l'italo-brasiliano per sostituire l'eventuale partenza di Alex Sandro.