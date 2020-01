© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mirko Vucinic, ex attaccante di Roma e Juventus, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla della prossima sfida fra i giallorossi e i bianconeri: "Mi aspetto una gara ricca di gol. Mi sarei esaltato con il gioco di Sarri, mi piace la ricerca del fraseggio. Stimo Fonseca: lui e Petrachi hanno iniziato un lavoro che mi intriga".

Vucinic non ha dubbi, la sua Roma aveva una rosa nettamente superiore di quella attuale: "Se non avessimo avuto davanti l'Inter, avremmo vinto lo Scudetto". Discorso diverso per la Juventus, che può contare su Cristiano Ronaldo: "Trasmette una mentalità sempre più vincente".