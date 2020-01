Roma-Juventus, quasi amici nel mercato ma avversari in campo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma-Juventus, esclusi gli ultimi due anni, da Garcia in poi ha quasi sempre rappresentato la lotta per lo Scudetto. Almeno nella gara d’andata, dove puntualmente i bianconeri hanno dimostrato la loro superiorità certificata da una decade chiusa con 119 punti in più dei giallorossi. Se in campo anche domenica saranno avversari, diverso il discorso è quando i due club si sono seduti intorno a un tavolo per delle trattative di mercato. Le società si sono rivelate il più delle volte amiche nonostante gli affari li abbia quasi sempre fatti la società di Agnelli.

PASSATO - Negli anni 80 il primo intrigo di mercato è legato a Zibi Boniek. La Juventus lo strappa alla Roma mandando in frantumi l’accordo che il polacco aveva raggiunto con il presidente Viola. In bianconero passerà tre stagioni fino all’addio dopo la tragedia dell’Heysel. Questa volta firma veramente con il club di Trigoria, al quale rimane legato tutt’oggi. A far scalpore vent’anni dopo ci fu anche il “tradimento” di Capello del 2004 e il successivo scippo di Emerson.

PRESENTE - Con l’avvento della proprietà americana i rapporti tra i due club cambiano. In Lega diventano alleati e spesso le loro strade si sono incrociate sul mercato. A cominciare da Destro che Sabatini strappa a Paratici. Leit motiv vissuto anche con Iturbe, ma con conseguenze più drastiche. L’arrivo dell’ex Verona nella Capitale porta all’addio di Antonio Conte dalla Juventus, il quale aveva espressamente chiesto l’argentino. Con il senno di poi entrambi i colpi si riveleranno dei flop per i giallorossi. L’estate del 2016 poi è quella che segna il passaggio di Pjanic al club di Torino. Clausola da 32 milioni pagata e la Roma saluta il talento bosniaco. All’ombra della Mole poi finiranno anche Szczesny (non riscattato dai giallorossi) e Benatia (con in mezzo una breve parentesi al Bayern Monaco). Anche con Petrachi la musica non cambia e il primo affare da diesse della società di Pallotta è lo scambio Spinazzola-Luca Pellegrini. Senza contare i tentativi fatti per sistemare le situazioni di Higuain, Rugani e Riccardi.

FUTURO - E tra sei mesi, o anche prima, la Juventus tornerà a bussare alle porte di Piazzale Dino Viola. Oggetti del desiderio: Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Sul sette giallorosso verte una clausola da 30 milioni pagabili in due tranche e per evitare che il caso Pjanic si ripeta, Fienga e e Petrachi sono al lavoro per eliminare la clausola sul ragazzo. Sulla testa di Zaniolo non c’è alcuna taglia, ma se c’è una certezza è che i bianconeri e non solo ci proveranno ancora.