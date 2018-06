Roma, Kaderabek e Dalbert: rinforzi in vista per la difesa di Di Francesco

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato della Roma. In difesa arriveranno due rinforzi sugli esterni: via Bruno Peres, potrebbe approdare Pavel Kaderabek dall'Hoffenheim per alternarsi con Rick Karsdorp. Sulla mancina, invece, con Aleksandar Kolarov, l'idea forte è prendere Dalbert dall'Inter.