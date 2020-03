Roma, Kalinic: "Anche all'Atletico Madrid ho giocato poco, ma sono sempre stato pronto"

Intervistato da Roma Tv dopo la doppietta contro il Cagliari, l'attaccante giallorosso Nikola Kalinic ha parlato così della vittoria e del suo ritorno al gol: "Abbiamo fatto una grande prestazione, giocando con grande voglia. È sempre difficile qui a Cagliari, dobbiamo continuare così e vincere più partite possibile”.

Cosa ha pensato quando ha saputo che avrebbe giocato?

“Io lavoro sempre per la squadra, giochiamo in undici e non sono da solo. Abbiamo creato tante occasioni e ho fatto due reti. Sono molto contento, devo continuare così".

Pensa di poter giocare al fianco di Dzeko?

“Non ho giocato molto anche con l’Atletico, in un anno e mezzo ho giocato solo sei-sette partite. Vediamo come va, decide il mister ma io sono pronto per giocare sempre”.

È soddisfatto della sua prestazione?

“Se mi sento bene gioco bene, mi alleno sempre nel migliore dei modi. Abbiamo fatto tutti una grande partita, ma ora guardiamo avanti”.

Quali difficoltà avete incontrato?

“Qua è sempre difficile giocare, stiamo lavorando bene. Sappiamo che era davvero tosta vincere, tutti vogliamo dare il 100% per continuare così”.