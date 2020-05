Roma-Kalinic, avventura ai titoli di coda: tornerà all’Atletico ma piace già in Turchia

Nikola Kalinic non farà parte del progetto tecnico della Roma del futuro. E’ una decisione presa da tempo a Trigoria e che si sarebbe potuta concretizzare già a gennaio qualora ci fosse stata la possibilità di prendere un altro vice Dzeko. L’acuto di Cagliari, l’unico di questa stagione, non basta a far cambiari i piani del club. L’attaccante croato, infatti, arrivato in estate con la formula del prestito oneroso a due milioni, farà ritorno all’Atletico Madrid. La Roma non eserciterà il riscatto a 7 milioni e per il giocatore il passaggio in Spagna sarà solo momentaneo perché i Colchoneros hanno già ricevuto le proposte di alcuni club, tra cui il Fenerbahce.

Sicuramente a Trigoria non ha lasciato un segno indelebile. Il rendimento è stato ben al di sotto delle aspettative, nonostante anche un pizzico di sfortuna abbia inciso nel suo nella Capitale. Nella gara d'andata con il Cagliari avrebbe segnato il gol vittoria se non fosse stato fischiato successivamente il fallo su Pisacane, mentre dalla partita successiva, la rottura della testa del perone con la Samp, non gli ha permesso di sfruttare il fatto che Dzeko non stesse bene per giocare di più. L’infortunio lo ha tenuto fuori a lungo e al suo rientro la condizione latitava. E’ servita la gara partita di ritorno con il Cagliari per riportare Kalinic al gol dopo oltre un anno di astinenza. Una doppietta che ha regalato alla Roma i tre punti, ma che subito dopo ha visto lo stop del campionato per coronavirus. Insomma, anche quando sembrava dare cenni di risveglio, si è messa di mezzo la sorte, sintomo di un matrimonio che, come direbbe Manzoni, non s’ha da fare.