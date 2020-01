Roma, Kalinic blocca il mercato: ora è stato offerto al Newcastle

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La priorità della Roma per gennaio, spiega il Corriere dello Sport, resta un vice Edin Dzeko. Il problema per la società capitolina è che Nikola Kalinic ha sì deluso ma non ha intenzione di lasciare la Capitale. Il croato sperava di poter tornare alla Fiorentina con Montella, ma l'esonero dell'Aeroplanino ha cancellato questa possibilità, mentre ha detto no a Verona e Genoa. Ora la Roma l'ha offerto al Newcastle, che cerca un centravanti, ma il suo sì ai bianconeri è tutt'altro che scontato.