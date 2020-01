© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La posizione di Nikola Kalinic a Roma è sempre in bilico. L'attaccante croato non ha convinto nei primi mesi in maglia giallorossa e il club capitolino sta cercando di cedere l'ex giocatore di Milan e Fiorentina. Qualora dovesse arrivare un'offerta convincente nelle prossime ore, riporta 'Sky', la Roma potrebbe chiudere per Andrea Favilli, classe 1997 in forza al Genoa, cercato anche dal Torino.