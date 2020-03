Roma, Kalinic: "Non guardiamo troppo avanti. Il mio futuro? Qui sono felice"

vedi letture

Mattatore nel successo corsaro della Roma sul campo del Cagliari, Nikola Kalinic ha parlato in questi termini ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale: "Ho giocato come sempre, provando a dare il massimo. È importante aver vinto, è sempre difficile giocare qua. Abbiamo fatto una bella partita contro il Cagliari, che gioca sempre bene in casa. Io e Dzeko parliamo sempre, non è facile segnare sempre. All'Atlético non ho giocato molto, quindi è importante per me, ma anche per la squadra, perché abbiamo vinto. Giochiamo partita per partita, pensiamo alla sfida contro la Sampdoria, senza guardare troppo avanti. Il mio futuro? Vediamo, dovete parlare con il club, non con me. Io sono felice, penso solo al calcio e alla squadra".