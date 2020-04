Roma, Kalinic non sarà riscattato: può finire al Fenerbahce insieme a mister Bjelica

Tra infortuni, poco spazio e scarso rendimento, la sua stagione con la maglia della Roma ha sicuramente deluso le aspettative, ma Nikola Kalinic continua comunque ad attirare interesse. In particolare, l'ultimo club a bussare alle porte del suo entourage - riporta Fanatik - sarebbe stato il Fenerbahçe, col suo connazionale Nenad Bjelica non a caso candidato numero uno per la panchina.

Addio alla capitale - I giallorossi, dal canto loro, sembrano aver già deciso di non riscattare l'ex Fiorentina e Milan, non versando i nove milioni di euro pattuiti con l'Atletico Madrid dopo i due pagati ad agosto per il prestito oneroso del giocatore. Per Kalinic, insomma, è pronta a delinearsi una nuova avventura, visto che neanche i colchoneros potranno ritagliargli un posto nella propria rosa.