Roma, Kalinic ti ricordi? Con il Cagliari l’unica tripletta in A e Fonseca lo lancia dal 1’

La conferenza stampa di ieri di Fonseca sembrava filare via tranquilla. Nessuna indicazione, polemiche smorzate sul perché la Roma non giochi mai di lunedì nonostante gli impegni di coppa, ma poi sul finale decide di svelare la scelta per l’attacco. “Domani (oggi, ndc) giocherà Kalinic” annuncia il portoghese e a chi gli chiede se prenderà il posto di Dzeko o se giocheranno insieme risponde: “Vediamo”. Improvvisamente torna ermetico, ma la rifinitura indica come possa essere l’alternativa al nove giallorosso apparso molto stanco giovedì contro il Gent.

SLIDING DOORS - Dunque Kalinic torna titolare in campionato esattamente un girone dopo. Era il 20 ottobre scorso quando Fonseca decideva di schierarlo dal primo minuto a Marassi salvo poi doverlo levare nell’intervallo per la rottura della testa del perone. La scelta dell’ex Shakhtar di far giocare il croato, al di la dello zigomo rotto di Dzeko, era dipesa anche dal buon ingresso del 19 giallorosso nel finale di partita proprio contro il Cagliari prima della sosta per le Nazionali. Kalinic nei pochi minuti a disposizione segnò il gol che sarebbe valso il 2-1, ma successivamente fu annullato per un fallo su Pisacane prima del tiro. All’Olimpico furono minuti concitati con tanto di espulsione di Fonseca, furibondo con la direzione arbitrale. Da quella partita in campionato accumula appena 91 minuti senza mai cominciare dal primo minuto. Le uniche gare dove parte titolare sono quelle di Coppa Italia con Parma e Juve, ma senza lasciare traccia.

PRECEDENTE - Oggi, però, la sua speranza, come quella dell’allenatore e del club, è che possa incidere. A gennaio la dirigenza ha deciso di dargli fiducia anche per l’impossibilità di trovare un sostituto migliore. Kalinic, in tutto questo, non segna da più di un anno. L’ultimo gol risale al 16 gennaio del 2019 in Copa del Rey, ma il Cagliari evoca bei ricordi. Propri ai sardi ha segnato la sua unica tripletta in Serie A. La maglia era quella della Fiorentina, la stagione la numero 16-17 che dati alla mano resta la migliore del centravanti con 15 gol in campionato. In totale i precedenti contro i rossoblu sono 5 e i gol 4 con tanto di 2 assist e senza mai aver perso. La volta che è andata peggio è stata proprio con la Roma quest’anno pareggiando 1-1 e Fonseca spera che possa restare un unicum.