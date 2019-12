© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Roma l'attaccante Nikola Kalinic non se la sta passando di certo bene. Il croato è reduce da un infortunio al ginocchio e da quando è tornato Fonseca non è stato preso mai in considerazione. Per lui il futuro sembra essere lontano dalla Capitale. In Italia sono due le opportunità: il Bologna o proprio la Fiorentina, che ha il problema del gol. Quello in maglia viola, per lui, sarebbe un gradito ritorno. Lo scrive il Corriere dello Sport.