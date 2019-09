Il neo attaccante della Roma, Nikola Kalinic, durante la conferenza stampa di presentazione di oggi, ha parlato anche dei suoi obiettivi nella stagione appena cominciata: "Sono molto contento di essere qui, per me la Roma è una grande squadra piena di storia. È una nuova opportunità, spero di fare bene. I miei obiettivi? Prima vorrei non avere infortuni e giocare di più rispetto agli ultimi anni. Per quanto riguarda la squadra dobbiamo valutare partita per partita. Il club vuole giocare la Champions, vediamo".