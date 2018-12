© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Novità sul futuro di Rick Karsdorp. L'olandese ha vissuto e sta vivendo un'esperienza sfortunata e infortunata con la maglia della Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, i giallorossi potrebbero così cederlo in prestito a gennaio. A sondare il terreno per un acquisto a titolo temporaneo ci sarebbe il Feyenoord, sua ex squadra.