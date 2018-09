Roma, Karsdorp: "Con la fiducia tornerò ad essere un buon giocatore"

Fonte: vocegiallorossa.it

Il terzino giallorosso Rick Karsdorp ha parlato a Ziggo Sport: “Ho bisogno di fiducia in me stesso e degli altri. Così potrò tornare a essere un buon giocatore. Sono un terzino di spinta e al mister piace il gioco offensivo, posso fare molto per la Roma. Kluivert? È uno che ha sempre il petto in fuori, un bravo ragazzo, è sicuro di sé e io lo ammiro”.