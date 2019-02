© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rick Kardsorp, terzino della Roma, dopo il match col Milan è intervenuto al microfono di RomaTv: "Era una partita complicata dopo Firenze, oggi volevamo riscattare quella prestazione vincendo. La squadra era concentrata, è un peccato non aver vinto visto le tante occasioni avute. Questa prestazione però ci lascia fiducia per il futuro. Il mio momento? Devo ancora migliorare perché oggi nel finale ho accusato dei crampi ma sto facendo bene e lo sto facendo vedere, sono un lottatore, sono tornato e voglio continuare così. Posso migliorare in tutte le fasi, soprattutto in quella difensiva. Ho bisogno di tempo e partite, spero in futuro di fare ancora meglio, se avrò possibilità di dimostrarlo. L'inizio con gli infortuni è stato difficile, tra ambientamento e magari qualche giusto e inevitabile mugugno dei tifosi. Ora sto finalmente ricambiando la fiducia avuta e spero di migliorare ancora. Comunicazione? Spero di imparare presto l'italiano, mia moglie ha origini italiane e spero di impararlo il prima possibile. Per fortuna in squadra quasi tutti parlano inglese".